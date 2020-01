Novos PMs e bombeiros passarão por curso de formação em março

Durante o evento da entrega das viaturas da Polícia Militar, que ocorreu hoje (27), no Comando-Geral da instituição, o governador, Reinaldo Azambuja, assinou o documento que autoriza a formação de 650 novos policiais militares e bombeiros que vão reforçar a segurança pública em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. O curso de formação para soldados da PM e do Corpo de Bombeiros está previsto para começar no dia 2 de março e, para os oficiais das duas instituições, no dia 16 do mesmo mês.

Ao todo, serão chamados 153 candidatos aprovados para soldados do Corpo de Bombeiros, 12 oficiais de saúde e 12 alunos oficiais. Já para a formação da PM, serão chamados 388 soldados, 12 oficiais de saúde e 50 alunos oficiais. O governador do Estado destacou que esses novos policiais e bombeiros fortalecerão ainda mais as forças de segurança de Mato Grosso do Sul. “Então, são mais policias e bombeiros que serão disponibilizados em todas as regiões do Estado, fortalecendo ainda mais toda a estrutura de segurança pública”, assegura.

O Governo do Estado agora estuda a possibilidade de chamar todos os aprovados no concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tendo em vista que as duas instituições necessitam de ter um efetivo maior. “Nós estamos fazendo um estudo junto ao secretário Eduardo Riedel do impacto financeiro porque nos temos concurso também da Polícia Civil que nós vamos retomar, então, nós queremos ver dentro do ajuste fiscal, com o teto que nós permite dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, contratar e aumentar. Nos queremos fazer um estudo para que a gente possa não somente convocar para o curso de formação”, afirma o secretário Antônio Carlos Videira.

(Texto: Rafaela Alves)