MS ganha medalha de prata no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Mato Grosso do Sul foi representado por dois atletas no pódio do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, no domingo (26). Talita, pelo feminino, e Arthur, pelo masculino, ficaram com a prata na primeira competição do ano, que corresponde a 4ª etapa da temporada 2019/2020. Foram quatro dias de disputas na Praia do Cabo Branco, em João Pessoa (PB).

Ambos fizeram excelente campanha, mas tropeçaram na última partida. As 9h (MS), Talita e Carol (RJ) perderam para Ana Patrícia (MG) e Rebecca (CE) por 2 sets a 0. A dupla da três-lagoense conseguiu o empate após perder o primeiro set, mas deixou as adversárias abrirem 7 pontos de vantagem no set de desempate. As parciais do jogo foram 21×19, 19×21 e 15×8.

As 10h40 foi a hora de Arthur e Adrielson (PR) entrarem na quadra de areia. Eles ficaram para trás com 2 sets a 1, diante de George (PB) e André (ES). No primeiro tempo, os adversários abriram vantagem com 21×14, mas Arthur e Adrielson conseguiram empatar com 21×15. No set de desempate, o paraibano e o capixaba fizeram 15×11 e ficaram com o ouro.

Para chegar às finais, atletas tiveram que passar pelos conterrâneos

Antes disso, os representantes sul-mato-grossenses se enfrentaram nas quartas de final do circuito. Pelo feminino, Talita, natural de Aquidauana (federada por Alagoas), e Victoria, de Ivinhema, duelaram por uma vaga nas semifinais após passarem por três etapas. O jogo terminou em 2 sets a 0 (16×21/16×21) para Talita e Carol (RJ) sobre Victoria e sua parceira, Tainá (SE).

Pelo masculino, Arthur, criado em Três Lagoas, e Saymon, de Campo Grande, também se enfrentaram por um espaço nas semifinais. A partida terminou em 2 sets a 0 para Arthur e Adrielson, sobre o campo-grandense que faz dupla com Arthur Lanci (PR). Esta é a segunda vez que eles se encontram na temporada. O primeiro embate aconteceu em Ribeirão Preto, durante a 3ª etapa. Na ocasião, Arthur se saiu melhor com o mesmo resultado.

O Circuito Brasileiro segue agora para Maceió (AL), entre os dias 12 e 16 de fevereiro, na Praia da Pajuçara.

(Texto: Danielle Mugarte)