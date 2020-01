Friends: HBO Max promete especial da série aos fãs

Desde que começaram a sair as primeiras informações sobre o especial da série Friends, que vai ser destinado ao serviço de streaming HBO Max, lançado em breve pela WarnerMedia Entertainment, nos Estados Unidos, muitos começaram a se perguntar quando o especial iria ser lançado. Ainda não há uma previsão.

Isso porque as últimas atualizações divulgadas sobre o especial dão conta de que ainda não foi resolvido o impasse salarial entre os astros da sitcom e os executivos responsáveis pela atração. Ao menos, é o que diz o site de notícias de entretenimento Deadline, que revelou a situação envolvendo os supostos salários milionários cobrados pelo elenco principal de Friends.

As informações dão conta ainda de que uma fonte da WarnerMedia Entertainment contou que o interesse no projeto é mútuo, isto é, parte tanto dos executivos quanto do próprio elenco. Apesar disso, o orçamento para o especial não é suficiente no sentido de atender ao que foi pedido pelos atores como honorários. Por enquanto, o especial segue dessa forma, sem sair do papel. E esse interesse mútuo já havia sido revelado antes.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações Spin Off)