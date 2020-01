Em “Meu Coração Poético”, autora reúne poesias e crônicas

Isabel Fiorese deixa a psicologia e a psicanálise para apresentar obra sensível pautada no cotidiano

Psicóloga e psicanalista de formação, pelas mãos da escritora, Isabel Fiorese, vem o livro “Meu Coração Poético – Poesias e Crônicas”, que traz, de seus textos e personagens, descritos de uma maneira universal, ao falar sobre os sentimentos do cotidiano com os quais todos podemos nos identificar.

“Espero que as pessoas se surpreendam, porque as poesias são escritas de forma simples para que todos que as adquiram possam ler, compreender e refletir sobre o que eu estou dizendo. Não é aquela poesia erudita onde as pessoas leem e não conseguem compreender o resultado do que está escrito. É para ser uma obra acessível”, explica a autora.

Isabel, tendo se aposentado da Psicologia, decidiu entrar para o mundo das artes, começando a frequentar uma escola de teatro, daí a pouco tempo passou a atuar como atriz. Classificada de espírito inquieto, passou para o mundo da literatura escrevendo crônicas, peças de teatro e algumas poesias; desses ensaios nasceu “Meu Coração Poético”.

Sobre as influências, além das homenagens que faz em sua escrita, Isabel faz questão de destacar o que é bonito de verdade na região que chamamos de Mato Grosso do Sul. “Nosso Estado tem muitas belezas naturais, paisagens maravilhosas, fauna e flora, que pessoas daqui não valorizam. Muitos buscam lá fora inspiração, até para colocar nos seus diários e trazer para a vida cotidiana, sendo que não tem essa necessidade”, aponta a autora.

“Mato Grosso do Sul é um Estado lindo, que todo dia traz inspiração para todo mundo, seja nos trações urbanos que se misturam, no cenário da vida no campo… o que eu vejo é que todos buscam lá fora sendo que a nossa natureza é linda”, pontua Isabel Fiorese.

Contabilizando cerca de 53 textos entre poesias e crônicas, editado pela Editora Life, essa obra é descrita como fruto da experiência do dia a dia, compila homenagens a amigos, culto à natureza pantaneira e afins, sendo notável destacar que, apesar de diferentes, esses temas se comunicam: desde a esfera íntima do leitor até a esfera mais pitoresca do cosmo, natural e divino. Além de tematicamente diversificada, retoma um estilo de escrita livre que lhe permitiu criar uma marca registrada, com uma visão bastante singular sobre vida, família, amizades, amor, crítica social, assumindo múltiplas formas de percepção.

Apresentando ao público campo-grandense, que busca arte pela arte, o lançamento de sua obra na quarta-feira (29), a escritora comenta dizendo: “Quero convidar todas as pessoas que apreciam o belo, que apreciam a magia da poesia e querem colocar um pouco mais de encantamento em suas vidas. É um livro simples, para todos terem acesso, de fácil compreensão, para que todos se identifiquem. E as crônicas são sobre as coisas que acontecem e não estamos abertos a participarmos desses fatos, em relação”, faz questão de destacar.

(Texto: Leo Ribeiro)