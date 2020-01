Santos apresenta baixo desempenho em campo e preocupa Técnico

O Santos estrou no Campeonato Paulista com um empate contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, e não conseguiu desempenhar um futebol envolvente e efetivo. Com apenas duas semanas à frente do Peixe, Jesualdo Ferreira corre contra o tempo para ajustar detalhes no início da temporada.

O próximo desafio do Santos será contra o Guarani, na segunda-feira, às 20h, no Brinco de Ouro. Para o jogo de Campinas, o treinador português buscará trazer soluções para problemas apresentados no primeiro compromisso de 2020.

O Santos teve dificuldade para organizar a saída de bola de maneira fluida, com toques curtos. Por conta da boa marcação do adversário e da falha no posicionamento dos volantes do Peixe, que não ofereciam opção para os defensores, o Alvinegro apelou constantemente para lançamentos longos.

De acordo com o Footstats, o Santos optou por lançar a bola em direção ao ataque em 28 ocasiões ao longo do jogo. Além do número alto, o que chamou a atenção foi o baixo índice de acerto: apenas 11 deles (39,2% do total).

(Texto: Gazeta Esportiva)