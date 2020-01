Museu incendiado em 2018 vai ser restaurado em abril

Começa em abril, a restauração e a reabilitação do conjunto paisagístico do Paço de São Cristóvão, local onde funcionava o Museu Nacional – destruído por um incêndio em setembro de 2018. O valor do investimento não foi informado.

Na primeira etapa, serão recuperados os ornatos das salas nobres do prédio histórico, antiga residência da família imperial.

Nessa fase, serão restauradas também as estátuas das musas, que ficam no alto do prédio. Segundo a historiadora do Museu Nacional Regina Dantas, algumas já eram vistas desde a época de dom João VI, que pretendia imitar a construção do Palácio da Ajuda, em Portugal, que tem musas nos seus torreões. Com o imperador Pedro I, o Paço recebeu mais algumas estátuas.

“Elas [estátuas] têm uma representação de inspirar a criação artística e científica. Esse é o papel delas, por isso, estão ali. Tem deusas da história, da música, da comédia, da dança, da astronomia”, informa Regina Dantas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)