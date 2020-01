Embaixada tenta contato com família suspeita de estar com coronavírus nas Filipinas

A Embaixada do Brasil nas Filipinas tenta contato com uma família de brasileiros suspeita de estar infectada pela nova forma de coronavírus no país. Informações que circulam na mídia local até o momento, é de que um casal e o filho de dez anos está internado em isolamento no hospital de Puerto Princesa, cidade da ilha de Palawan, do arquipélago que compõe as Filipinas.

De acordo com o jornal filipino ABS-CBN, eles estiveram recentemente em Wuhan, na China, epicentro da crise de transmissão do coronavírus e passaram a ter sintomas parecidos com os pacientes que sofrem da doença. A família teria dado entrada numa unidade de saúde em El Nido na sexta-feira (24).

O menino estaria com febre e dificuldades para respirar, enquanto o pai apresentou sintomas de garganta inflamada. Todos teriam sido então levados para um hospital maior, em Puerto Princesa, no sábado. A informação divulgada é que eles passaram por exames para verificar se estão com o coronavírus, mas os resultados ainda não estão prontos.

Agora a Embaixada do Brasil, que fica em Manila, capital das Filipinas, busca contato com a família para saber de suas condições e prestar o apoio possível. A expectativa é que informações mais concretas sejam repassadas nesta segunda (27). Até este domingo (26), a China informou que o número de mortos pelo coronavírus subiu para 56 no país. O governo chinês também atualizou para 1.975 o número de casos de pacientes infectados.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Uol)