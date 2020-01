Yoga gratuita e aberta ao público, prática traz vários benefícios

Entre as resoluções para um novo estilo de vida em um novo ano, há sempre quem almeje as soluções, mas que não executa, seja por falta de tempo ou informações necessárias para a prática, como é o exemplo das clássicas aulas de yoga. O Movimento Sadhaka, agora com parceria da Unimed, em 2020 realizará aulas de yoga, dominicalmente, a partir das 8h, no Parque das Nações Indígenas.

Gratuita e aberta ao público, o próximo aulão é neste dia 26 (domingo), como parte do encerramento do JaneiraMENTE, uma ação realizada durante toda a semana para os colaboradores da cooperativa com foco na saúde mental, já que janeiro é conhecido como Janeiro Branco, mês referência para incentivar o autocuidado.

Ministrada por Naigel Haran, o professor de yoga comenta dizendo: “Nosso pedido é para que as pessoas simplesmente estejam abertas, que deixem de lado um pouquinho da cobrança, do julgamento ou do que elas esperam ter nesse dia, mas que acordem cedo no domingo para fazer algo diferente, com foco em si mesmas, no seu corpo, na sua mente e na sua respiração”, comenta Naigel.

Unindo a Unimed Campo Grande com o Movimento Sadhaka, a ação torna-se parte do movimento nacional Mude1Hábito, que visa incentivar a mudança de pequenos hábitos diários, conquistando pessoas no Brasil inteiro.

Segundo a coordenadora de Comunicação e Marketing da Unimed, Fabiana Perin, a cooperativa: “Desde o fim de 2019, e agora com mais força em 2020, tem abraçado o movimento Mude1Hábito. Isso vem somar com o que nós acreditamos, de promover saúde não só como forma de tratamento, mas por meio de mudanças de hábitos de vida. Com isso, temos apoiado muito eventos e ações com esse mesmo propósito, e o apoio da cooperativa a este projeto do yoga surgiu porque percebemos o quanto ele faz bem às pessoas e para a comunidade em geral, levando muita paz e muita saúde para o corpo e, principalmente para a mente”, pontuou.

Como consequência da diminuição do estresse, praticar yoga é uma ótima solução para as pessoas que sofrem com a insônia. Os resultados são positivos e pesquisadores perceberam melhorias em vários aspectos, como a qualidade do sono, o tempo que as pessoas demoram para adormecer, a frequência com que despertam durante a noite, entre outros fatores. As aulas de yoga acontecem todos os domingos, a partir das 8h, no Parque das Nações Indígenas (entrada Guató – Rua Ivan Fernandes Pereira), em Campo Grande.

(Texto: Leo Ribeiro com edição para online)