Vídeo: Suspeito de ter matado crianças em incêndio é preso 

Um homem foi preso suspeito pela morte de três crianças em um incêndio em uma residência em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Ele é ex-companheiro da mãe das vítimas, de quatro e sete anos de idade. A motivação do crime seria ciúmes.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrantes pelos crimes de incêndio, homicídio qualificado por emprego de fogo e tentativa de feminicídio. Exame pericial descartou a possibilidade de que o incêndio iniciado em um colchão tenha acontecido por acidente.

A mãe das crianças, de 25 anos, foi internada, em estado grave, no Hospital Municipal Hugo Miranda. Ela não teve queimaduras, mas inalou fumaça no incêndio. Confira a reportagem do jornal da Band. (Texto: João Fernandes com Uol)