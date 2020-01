Temperaturas voltam a subir neste fim de semana

O calorão volta em Mato Grosso do Sul nesses últimos dias e este sábado (25) será de tempo firme. No norte do estado, o céu fica parcialmente nublado e pode ocorrer chuvas isoladas durante a tarde. Já as temperaturas atingem a média entre 20°C e 37°C, com tendência a subir ainda mais.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a umidade relativa do ar pode registrar valores entre 90% e 35% e os ventos terão intensidade fraca a moderada.

Em Campo Grande, o sol é intenso, porém ficará escondido entre as nuvens em grande parte do dia, atingindo a temperatura máxima de 30ºC, enquanto a mínima registra 21°C.

(Texto: João Fernandes com assessoria)