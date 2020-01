Tabata pede convocação de Weintraub à Câmara sobre Enem

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) quer que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, seja convocado pela Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre os erros ocorridos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com informações do Uol, Tabata pede que Weintraub preste esclarecimentos à Comissão de Educação “de forma técnica, transparente e detalhada” sobre como o erro foi encontrado e quais foram às medidas adotadas para resolução do problema.

“Acabei de protocolar o primeiro requerimento da Comissão de Educação do ano, convocando o Ministro Weintraub para prestar esclarecimento sobre o Enem. Precisamos de respostas sobre o que de fato ocorreu e garantias de que nenhum aluno será prejudicado”, escreveu a parlamentar no Twitter.

Confira a publicação:

Acabei de protocolar o primeiro requerimento da Comissão de Educação do ano, convocando o Ministro Weintraub para prestar esclarecimento sobre o Enem. Precisamos de respostas sobre o que de fato ocorreu e garantias de que nenhum aluno será prejudicado. #erronoenem #erronosisu — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) January 24, 2020

O requerimento de Tabata precisa ser pautado e depois votado pela Comissão de Educação quando os trabalhos do colegiado forem retomados em fevereiro.

(Texto: Jéssica Vitória com informações Uol)