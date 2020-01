Jogador brasileiro de tênis é banido para sempre do esporte

O tenista brasileiro João Souza, o Feijão, teve sua sentença final anunciada neste sábado (25) pelo TIU (Unidade de Integridade do Tênis).

O atleta de 31 anos de idade, atualmente ranqueado na 742ª posição do ranking, foi banido por toda a vida do tênis, não podendo mais competir ou participar de nenhum evento da ITF ou demais entidades do tênis, além de uma multa de US$ 200 mil (R$ 836 mil).

A pena é resultante de uma investigação realizada entre 2015 e 2019, que julgou o atleta culpado de diversos incidentes de manipulação de jogos e venda de resultado em torneio de nível Challenger e Future no Brasil, México, Estados Unidos e República Tcheca.

Além da manipulação de resultados, Feijão também foi condenado por não denunciar aproximações corruptas, não colaborar com as investigações, inclusive destruindo evidências, e abordar outros jogadores solicitando que não desse seu melhor em quadra, afim de favorecer os esquemas.

Feijão viveu a melhor fase de sua carreira em 2015, quando atingiu a 69ª posição do ranking e participou da histórica partida mais longa da Copa Davis. Nas duplas, chegou a figurar no 70º posto em janeiro de 2013. (Tênis News)