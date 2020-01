INSS paga aposentadoria com reajuste na segunda

Os aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a partir de segunda-feira (27) o benefício com reajuste. O pagamento tem início na segunda-feira (27) e vai até 7 de fevereiro.

A data do pagamento varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo-se o dígito. Recebem o reajuste primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo, que passou de R$ 998 para R$ 1.039. O aumento, para esses aposentados, será de 4,1%.

Quem ganha acima do salário mínimo receberá a partir de 3 de fevereiro. Para esses segurados, o aumento será de 4,48%, seguindo o INPC acumulado em 2019.

Para quem começou a receber o benefício a partir de fevereiro do ano passado, os reajustes dos valores acima do salário mínimo vão variar de acordo com o mês de início da concessão.

Para benefícios de até um salário mínimo Final 1: 27 de janeiro, Final 2: 28 de janeiro, Final 3: 29 de janeiro, Final 4: 30 de janeiro, Final 5: 31 de janeiro, Final 6: 3 de fevereiro, Final 7: 4 de fevereiro, Final 8: 5 de fevereiro, Final 9: 6 de fevereiro, Final 0: 7 de fevereiro. (Uol)