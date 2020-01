Concurso Audiovisual da Andifes recebe vídeos até 31 de janeiro

Estão abertas, até dia 31 de janeiro, as inscrições para o Concurso Audiovisual da Andifes, com o tema a “Universidade pública, gratuita e de qualidade: patrimônio do povo brasileiro”. O concurso foi lançado com o objetivo de incentivar a produção de conteúdos audiovisuais que tenham como cerne narrativo a defesa das Universidades Federais por meio de perspectivas diferentes e criativas. Estudantes de todas as Instituições Federais de Ensino Superior associadas à Associação Nacional das Instituições Federais Ensino Superior (Andifes) podem participar.

Poderão ser enviados somente vídeos digitais. Os materiais finais devem ser encaminhados via “WeTransfer” para o e-mail concursoaudiovisual@andifes.org.br. Cada vídeo deverá ser enviado no formato MP4 ou MOV, com tamanho máximo de 500mb. Cada participante poderá enviar somente um vídeo, com tempo máximo de um minuto, e tolerância de até cinco segundos para mais ou para menos. A técnica para criação da obra é livre e podem ser utilizados recursos complementares de lentes, filtros especiais, ampliação, entre outros.

Os três primeiros colocados serão premiados com os valores em dinheiro. R$ 5 mil para o primeiro colocado; R$ 3 mil para o segundo colocado e R$ 1.500 para o terceiro colocado.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações UFMS)