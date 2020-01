Carreteiro em prol do músico Lincão Batera acontece amanhã

Fazendo por um artista local que sempre fez e tocou pelo cenário musical de Campo Grande, a Associação de Reggae de Mato Grosso do Sul – fundada por seu filho, Lincoln Gouveia, integrante da banda CanaRoots – realiza amanhã (26), um Carreteiro Solidário Musical para ajudar Lincão Batera, em tratamento por complicações na saúde, causadas por diabete, com o objetivo de arrecadar dinheiro para custear a assistência de uma cuidadora profissional.

“Esta ação entre amigos, tem como objetivo arrecadar o dinheiro para pagar a cuidadora que está acompanhando ele no hospital. Ele está internado há pouco mais de 1 mês e provavelmente ficará mais dois. A ferida que ele teve no pé agravou rapidamente pelo fato de ele ter diabetes”, explica o filho, Lincoln Gouveia.

Recém-casado, sem ter a presença do pai em seu casamento, o filho vem se desdobrando para cumprir sua agenda profissional e os cuidados com o pai. “O Lincão sempre foi uma pessoa muito bem-humorada e de muitos amigos. Tocou com grandes nomes da nossa música. Grupo Acaba, banda Lilás, Zé Pretim, Juci Ibanez, Geraldo Espíndola, entre outros”, ressalta orgulhoso Lincoln.

Lincão Batera (Eduardo Lincoln Gouveia Camargo) é um profissional de múltiplas habilidades, atuando como cenógrafo, publicitário e músico. O artista que participou do grupo Acaba, banda Lilás, também acompanhou vários artistas da cena musical sul-mato-grossense, como Juci Ibanez, Geraldo Espíndola, Celito Espíndola, Zé Pretim e Paulo Simões.

Servido entre o meio-dia e 14h no Bar Trem Mineiro, em Campo Grande, a participação no carreteiro musical custa R$ 20, que conta com muita música e presenças da banda CanaRoots, On The Road, Ana Cabral, Beko Santanegra e muitos outros artistas da cena musical de Mato Grosso do Sul.

Considerado por muitos guerreiro da bateria, o músico já venceu diversas adversidades na vida, mas desde o dia 17 de dezembro, não acaricia e nem toca seu instrumento favorito, em razão da sua internação no Hospital Regional. Com diabete, há mais de um mês ele foi encaminhado ao hospital com um ferimento no pé que teve complicações.

Seu filho destaca que: “o processo requer tempo e paciência. Tenho acompanhado ele nessa luta, mas tb por conta de meu trabalho é necessário uma cuidadora com experiência. Eu tenho fé que ele vai vencer mais essa”, pontua.

Como observação, a Associação de Reggae – que organiza o evento – lembra que o Bar Trem Mineiro venderá refrigerante, água e cervejas, sendo necessário que o participante do carreteiro leve prato e talheres.

Da abrangência que tem o nome do pai em diversos meios de comunicação de Campo Grande, o filho aponta que: “Lincão além de ser músico, é publicitário e cenógrafo… fez cenários de diversos telejornais do estado e trabalhou em agências de propaganda na capital. Vou fazer o que tiver ao meu alcance para ajudá-lo Ele também tem bons amigos, muitos deles me procuram para saber notícias”.

Serviço

Com ingresso a R$ 20,00 por pessoa, o arroz carreteiro será servido do meio-dia até às 14h, domingo, 26 de janeiro. O evento contará com atrações musicais no Bar Trem Mineiro, situado na Rua Heitor Laburu, 341 no Jardim Itatiaia. Informações na página da Associação Reggae MS ou pelo WhatsApp 9933-6620.

(Texto: Leo Ribeiro)