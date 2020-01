Campeonato CBLoL 2020 volta este sábado e tem prêmio de 200 mil

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) retorna sábado (25), às 13h. O torneio organizado pela desenvolvedora Riot Games reúne as oito melhores equipes de League of Legends (LoL) no Brasil. A primeira partida vai reunir de cara dois favoritos para esta temporada: Flamengo e Pain Gaming. As equipes disputarão R$ 200 mil em prêmios.

Equipes

Três novos nomes são a novidade deste CBLoL em relação à segunda etapa do CBLoL 2019. Um deles é a Vivo Keyd, campeã da primeira etapa do CBLoL de 2016, e que no passado caiu pela primeira vez para a segunda divisão. O retorno veio com a conquista da Série de Promoção.

Além disso, outros dois times voltaram com outros nomes. Um é a FURIA Uppercut, antiga Uppercut esports, quarta colocada no último CBLoL. A mudança aconteceu depois da aquisição da equipe pela FURIA, até então mais conhecida pelo time de Counter-Strike, 15º colocado no ranking mundial.

O outro time que retorna sob nova identidade é a Prodigy Esports, antiga ProGaming Esports, campeã da segunda etapa do Circuito Desafiante em 2019. A mudança aconteceu depois da saída da patrocinadora ProGaming Store. Além destes, estão de volta a maior vencedora do torneio, a INTZ, com quatro títulos, além da KaBuM (tricampeã), a paIN Gaming (bicampeã), o atual campeão Flamengo e a Redemption que luta pelo título inédito.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Exame)