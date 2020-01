Termina hoje prazo para confirmação de matriculas nas EMEIs

Termina nesta sexta-feira (24), o prazo para pais ou responsáveis efetivarem a matrícula dos filhos contemplados na primeira lista de vagas das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), da Rede Municipal de Ensino (Reme).

A chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, explicou que os pais que perderem o prazo correm o risco de perder a vaga e terão que realizar outro cadastro pelo site .

A primeira lista de alunos contemplados foi divulgada no dia 14 de janeiro e atende 6,5 mil crianças, mas apenas 50% dos pais confirmaram a matrícula. Para saber se o filho foi contemplado nesta primeira lista, os pais devem acessar o site e consultar a área destinada às EMEIs para abrir a lista com a relação dos nomes dos designados.

Caso o pai tenha alguma dúvida, poderá comparecer à Secretaria Municipal de Educação (Semed) e realizar a consulta com a equipe da Central de Matrículas, que este ano colocou mais de 50 técnicos para orientar a população que buscar o Centro de Formação da Semed, onde os servidores estão atendendo até o final do mês. A segunda lista de contemplados com vaga nas EMEIs será divulgada dia 11 de fevereiro.

Já os pais que perderam o primeiro período de efetivação da matrícula nas escolas devem acessar o site para solicitar uma vaga.

Serviço

A Central de Matrículas fica na Semed – localizada na Rua Onicieto Severo, nº 460 – Vila Margarida.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da PMCG)