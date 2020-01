Sul-mato-grossenses se enfrentam no Circuito Brasileiro de Vôlei de praia

Talita e Victoria – e suas respectivas duplas – se enfrentam amanhã (25) pelas quartas de final do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia. O embate entre as atletas de Mato Grosso do Sul acontece às 9h30 (MS), na Praia de Cabo Branco, em João Pessoa (PB). Esta é a quarta etapa valida pela temporada 2019/2020 da competição nacional.

O cruzamento aconteceu após a vitória de ambas pelas oitavas de final na manhã de hoje (24). Victoria e Tainá (SE) venceram as cearenses Verena e Hegê por 2 sets a 0 (21×11/22×20). No mesmo horário e na quadra ao lado, Talita e Carol (RJ) fizeram 2 a 0 (21×13/21×19) em cima das paraenses Vivian e Índia.

Para a atleta natural de Aquidauana, 125 km distantes da Capital, os desafios com a nova dupla faz motiva ela a aprender mais. “Eram duas bloqueadoras, e agora temos que nos revezar na defesa, estamos buscando nos encontrar em quadra. […] Me sinto uma jovem iniciando a carreira, muito feliz com coisas simples, de rotina”, diz em entrevista à CBV (Confederação Brasileira de Vôlei). A dupla vencedora joga a semifinal com quem ganhar de Fernanda (RJ)/Taiana(CE) (antiga dupla de Talita) e Andressa (PB)/Vitória (RJ).

Caso passem de fase, Arthur e Saymon também jogam um contra o outro

Outro embate sul-mato-grossense pode acontecer nesta manhã. Arthur e Saymon jogam em busca de uma vaga nas quartas de final e, caso vençam seus respectivos adversários, sem enfrentam as 10h20 (MS). Antes disso, Arthur e Adrielson jogam diante de Bruno (AM) e Jô (PB), na quadra principal. No mesmo horário, Saymon e Arthur enfrentam Allison e Fabio, as 7h (MS), na quadra dois.

Pela primeira fase, obtiveram uma dobradinha de 2 sets a 0. A primeira sobre Gabriel (DF) e Pedro (PB), com as parciais de 21×19 e 21×17. A segunda foi com as parciais de 21×15 e 21×15 diante de Lazaro (GO) e Matheus (SE).

Arthur e Adrielson (PR) venceram o primeiro jogo por 2 sets a 0 (21×16/21×18), contra Allison (SC) e Fabio (CE). A segunda vitória veio com 2 a 1 (17×21/21×15/18×20) diante de Thiado (SC) e Oscar (RJ). Apesar das vitórias, o número de representantes do Estado caiu durante a tarde. Miguel e o parceiro Jefferson (CE) perderam as duas partidas na fase de grupos e foram desclassificados.

O rapaz natural de Bela Vista, 356 km distante da Capital, fez duas partidas. A primeira, realizada pela manhã, terminou em 2 sets a zero para George (PB) e Andre (ES). Na segunda, deram trabalho para Averaldo (TO) e Marcus (RJ) em uma partida “ponto a ponto”. Perderam o primeiro set, se recuperam no segundo mas caíram no terceiro. O placar terminou em 2 a 1 (14×21/24×22/12×15).

Todas as partidas possuem transmitidas online pelo site da CBV.

(Texto: Danielle Mugarte)