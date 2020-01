Primeiro paredão do ‘BBB20’, já tem brothers na mira

O resultado de uma liderança no “Big Brother Brasil 20” já deixou o sinal alerta para que os confinados comecem a jogar. Lucas Chumbo já até faz as previsões de como será formado o primeiro paredão. Em um papo com o líder Petrix Barbosa e Babu Santana, o surfista até se colocou na berlinda.

“A única pessoa do grupo que eu opinaria votar seria a Manu”, disse Chumbo, que arrastou o bonequinho de Pyong Lee e o seu para ficarem ao lado da cantora: “Vai ser isso aqui (o paredão), acho que vai ser triplo”.

Petrix desconversou, não sabendo se seria duplo ou triplo o paredão. Em seguida, o ginasta ainda cravou o seu voto em Pyong Lee. Ao selecionar os escolhidos para o lado VIP da casa, por exemplo, o hipnólogo ficou de fora.

“(Pyong) me conhece, é inteligente. Pensando, jogando. Esquece afinidade. Acima de tudo, eu respeito muito ele, como jogador. Na frente vai ser mais complicado para mim. Se agora, conseguir ter esse poder de colocar o Pyong (no paredão), para mim é vantagem. Eu o vejo como um jogador forte”, diz o ginasta.

(Texto: Jornal Extra)