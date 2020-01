Netflix quer abaixar o preço das assinaturas

Devido a concorrência, a Netflix, que atualmente enfrenta uma batalha contra Amazon, Disney+ e outros serviços, pretende conquistar mais usuários com uma nova estratégia, abaixar os preços. Desde novembro de 2019, a empresa tem testado seus novos preços em países selecionados. As novas assinaturas custam cerca de 67% mais barato que os planos convencionais.

Com a iniciativa, o serviço tem duas intenções, deixar o produto mais acessível e aumentar o número de assinaturas. Atualmente, a Netflix está testando os planos mais baratos na Índia e Malásia. O plano convencional custa 8,99 dólares, e o novo estilo de cobrança sai por 2,99 dólares por mês.

Os novos usuários que optarem por esse tipo de conta, podem adquirir um pacote de 12 meses e ganhar um desconto de 50%. Como são mais baratas, essas assinaturas são voltadas para quem opta por assistir filmes e séries em celulares ou tablets.

Compartilhamento

Outra diferença dos planos mais baratos da Netflix em relação às assinaturas tradicionais é a impossibilidade de se compartilhar senhas.Foi revelado no ano passado, que a empresa perde anualmente cerca de um bilhão de dólares com o compartilhamento de contas entre amigos, algo que é bastante comum em todos os países que contam com os serviços da plataforma.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Exame)