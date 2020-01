Infraero começa a veicular aviso sobre coronavírus

Os aeroportos brasileiros começaram a repassar aos passageiros um aviso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o coronavírus. A mensagem sonora de aproximadamente um minuto, começou a percorrer nesta sexta-feira (24) e alerta sobre os sintomas da doença, além de medidas para evitar a transmissão.

Até o momento não foi confirmado nenhum caso do vírus chinês no Brasil, segundo informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O número de mortes confirmadas pela doença já chegou a 26, além de mais de 800 pessoas infectadas. Devido ao grande número de infectados, o governo brasileiro vem adotando medidas de preparação, orientação e controle para um possível atendimento de casos suspeitos no país.

Conforme divulgação do site da Anvisa, os coronavírus humanos causam infecções respiratórias brandas a moderadas, de curta duração. Os sintomas mais comuns são tosse, dor de garganta, coriza e febre. Em pessoas com doenças cardiopulmonares, com sistema imunológico comprometido ou bebês e idosos existe a possibilidade de o vírus causar infecções das vias aéreas inferiores, como pneumonia.

