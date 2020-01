Índice de confiança do empresário cresce na Capital em Janeiro

No âmbito nacional, índice alcançou 65,3 pontos sendo o melhor resultado desde 2010

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) alcançou 65,3 pontos em janeiro de 2020, o resultado representa o melhor e mais elevado patamar desde junho de 2010, sendo também 0,6 pontos superior ao registrado em janeiro do ano passado. Ainda há um queda nos números conquistados pela região centro-oeste de 0,7 ponto no índice.

Já os resultados apresentados pelo ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) de Campo Grande ficaram em 133,9 pontos em janeiro, maior que em dezembro (131,4 pontos). Dentre os motivos que contribuíram para a melhora do índice, segundo o presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros estão a retomada da economia e as perspectivas de melhora para os próximos meses do ano.

De acordo com os dados apontados pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), o índice encontra-se 10,5 pontos acima de sua média histórica motivado pela expectativa para os próximos seis meses e pela melhora da situação econômica que continua em seu maior nível desde junho de 2010. As maiores variações foram registradas nas regiões sul e norte, de 1,6 ponto e 1,3 ponto, respectivamente. Nas regiões nordeste e sudeste, as variações observadas são de 0,9 ponto e 0,8 ponto.

Sobre a retomada do índice em âmbito nacional, o presidente da CNC, José Roberto Tadros afirma que os resultados foram positivos. “A recuperação gradual da economia, com avanço nos investimentos e melhora da taxa de desemprego, ajuda a explicar a percepção otimista dos empresários do comércio”, comentou. Mesmo com o crescimento do ICEC, em relação ao mês passado, o resultado é menor em relação ao mesmo período do ano passado, quando atingiu 135 pontos.

(Texto: Michelly Perez com edição para online)