Enem permite ingresso na UCDB sem precisar de novo vestibular

Portadores de diploma e transferências têm vantagens que chegam a 30% de desconto

Para os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e sonham em entrar em um curso superior, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) pode ser uma boa escolha. A instituição oferece cursos presenciais e a distância, que podem ser ingressados por meio da nota obtida no exame, sem a necessidade de prestar um novo vestibular.

Os interessados devem entrar no site e se inscrever no processo seletivo, na opção Enem. Depois de ter feito esses passos, basta lançar a nota e fazer a inscrição. Em seguida, a documentação deve ser entregue na Central de Atendimento, no campus Tamandaré, que funciona das 8h às 19h.

Além do Enem, a UCDB também está com inscrições abertas para acadêmicos de outras instituições interessados em transferir-se para a Instituição. O acadêmico ganha isenção da matrícula e 25% de desconto nas mensalidades pagas até dia 5 de cada mês, durante todo o curso.

Para os portadores de diploma que desejam fazer mais uma graduação, podem optar pela UCDB e também ter vantagens. Egressos da Católica pagam até 30% a menos nas mensalidades até o dia cinco de cada mês e os profissionais egressos de outras instituições, têm até 20% de desconto ao pagar a mensalidade também até o quinto dia.

A Universidade possui ainda convênios com a Polícia Militar, Sindicato da Polícia Civil (Sinpol), Sindicato dos Delegados da Polícia Civil (Adepol) e Escola de Governo garantindo 25% de descontos para novos alunos.

Trilhas

As Trilhas são um projeto inovador no País que oferece a chance do acadêmico customizar o seu aprendizado por meio de certificações, seja qual for sua forma de ingresso.

Além das disciplinas regulares do curso, o acadêmico poderá escolher uma das 33 trilhas — um conjunto de matérias oferecidas em outras graduações, que permitirá a interdisciplinaridade e o direcionamento do aprendizado para as áreas de interesse.

O projeto engloba seis áreas, Comunicativa, Empreendedorismo, Líder, Humanística, Do Amanhã e Públicas. Dentro delas, o calouro, veterano ou egresso escolhe a que mais lhe interessa e passa a frequentar as disciplinas previstas, sejam elas presenciais ou a distância.

Caso queira mais informações sobre as formas de ingresso na UCDB e sobre as Trilhas, é possível entrar em contato com a instituição pelo telefone (67) 3312-3300 ou pelo site.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)