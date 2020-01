Em campeonato que acontece em SP, equipe de MS representa no tênis

A Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira (AECNB) de Campo Grande representa Mato Grosso do Sul na 70ª edição do Campeonato Intercolonial de Tênis de Mesa. Os atletas sul-mato-grossenses estão em Itupeva-SP, a 71 quilômetros de São Paulo-SP, para as disputas, que começaram hoje (24) e prosseguem até domingo (26). Os jogos serão realizados no Ginásio de Esportes Dorival Raymundo e na Sociedade Beneficente e Recreativa Itupeva (SBRI).

A delegação do Estado é composta por 26 desportistas. De acordo com a organização, mais de 700 atletas participarão desta edição, em mais de 13 categorias etárias, do pré-pré-mirim à sênior e até livre. As disputas serão individuais, em duplas (masculina/feminina e mista) e equipes.

O Intercolonial, apoiado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), é considerado o principal evento esportivo da colônia nipo-brasileira de mesa-tenistas na América Latina, além de ser um símbolo de união e resistência desta comunidade.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)