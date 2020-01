Contratações na Europa continuam com futuro indefinido

Com apenas oito dias faltando para o fechamento da janela de transferências, os clubes têm que correr contra o relógio. O mercado tem estado bastante agitado nos últimos dias, mas alguns nomes bastante conhecidos ainda se arrastam sem definição.

Uma das novelas mais marcantes das últimas janelas, Bale já esteve próximo de deixar o Real Madrid diversas vezes. Especulado no mercado chinês, no Tottenham e no Manchester United, o galês deve ficar no time atual.

No final do ano passado Vidal colocou o Barcelona na justiça alegando que o clube catalão não pagou uma premiação de cerca de R$ 11 milhões. Há algumas semanas, foi noticiado que o agente do chileno estaria na Espanha para negociar a saída do jogador que giraria em torno dos 20 milhões de euros (R$ 90 milhões de reais).

Pogba foi uma contratação astronômica. O mercado mudou, mas até agora o francês ainda não conseguiu se tornar o que se esperava dele nos Manchester United. Seu empresário, Mino Raiola, já detonou o clube inglês e disse que o camisa 6 está frustrado na Inglaterra. O Manchester United pede cerca de 150 milhões de euros (R$ 655 milhões) para liberar o astro.

Melhor do mundo em 2018, Modric já não é mais uma peça indispensável ao meio-campo merengue. Aos 34 anos, o croata foi especulado no DC United, da MLS, e na Inter de Milão.

Titular com Gattuso, Paquetá perdeu espaço após a saída do treinador. O brasileiro foi diagnosticado com ansiedade e estresse e tenta sair para o PSG. Leonardo, diretor do time francês, é entusiasta pela contratação do meio-campista e enviou uma proposta de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 93 milhões).

Especulado em diversos clubes da Liga Inglesa, o destino de Cavani ainda está indefinido. Recentemente, seu pai fez críticas ao PSG, enquanto sua mãe disse que o jogador quer atuar pelo Atlético de Madrid, que é o destino mais provável do uruguaio.

(Texto: João Fernandes com Lance!)