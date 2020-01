Com aquaplanagem, carro capota e deixa bebê e mais três feridos

Na manhã desta sexta-feira (24) quatro pessoas ficaram feridas após um carro capotar na rodovia BR-060, próximo à cidade de Chapadão do Sul, região Norte do Estado. O veículo teria aquaplanado, saído da pista e capotado. Dentro do carro havia ainda um bebê, que teve ferimentos.

O veículo é um Toyota Corolla, com placa de Antônio João, que tinha em seu interior, quatro pessoas da mesma família, que retornavam de Rio Quente, Goiás. No momento do acidente chovia bastante, devido a isso, o carro teria aquaplanado em uma região de curva conhecida como fazenda Tonito.

O Corolla saiu da pista e capotou diversas vezes. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou no local, as vítimas já haviam sido transportadas para o hospital por populares com pequenos ferimentos.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Correio News)