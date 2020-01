Bolsonaro descarta aumento de imposto sobre itens com açúcar

Após o ministro da Economia, Paulo Guedes, ter informado durante a última quinta-feira (23), em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, sobre a possibilidade de aumentar a tributação para produtos como cerveja, cigarro e itens com açúcar, o presidente Jair Bolsonaro, destacou ontem (24) que está destacada qualquer aumento de tributação, já que, segundo ele, o país não tem condições para aumentar a carga tributária, principalmente de produtos que contenham açúcar, que é um dos produtos mais consumidores na atualidade.

O presidente negou qualquer possibilidade do pagamento de impostos maiores, assim como havia sido comentado pelo ministro Paulo Guedes, dentro do que descreveu como o “imposto do pecado” que visa reduzir o consumo de cigarros, álcool e produtos com açúcar.

“Paulo Guedes, desculpa, você é meu ministro, te sigo 99%, mas aumento de imposto para cerveja não. Não tem como aumentar, não consegue mais aumentar a carga tributaria no Brasil. Todo mundo consome algo de açúcar todo dia, não da pra aumentar”, afirmou Bolsonaro ao desembarcar em Nova Délhi, na Índia.

(Texto: Michelly Perez com Fiems)