Após atingir pontuação histórica, Bovespa encerra com 118,3 mil pontos

A moeda norte-americana engatou a quarta semana consecutiva de ganhos, fechando em alta contra o real nesta sexta-feira (24). O dia foi de queda para o principal índice da bolsa paulista, o Ibovespa, fechando abaixo dos 119 mil pontos.

O dólar à vista fechou em alta de 0,45%, o que representa R$ 4,18 na venda. Na semana, a cotação acumulou ganho de 0,50%, movimento ditado pelo desempenho desta sessão. Em quatro semanas consecutivas de valorização, a moeda se fortaleceu 3,35%.

Após atingir uma máxima histórica no dia anterior, chegando a 119 mil pontos, nesta sexta, o Ibovespa fechou em baixa de 0,97%, ficando a 118.373,77 pontos. Com o desempenho da sessão, o índice acumulou valorização de 3,4% no ano. O índice está 15,4% acima da média dos últimos 200 dias de negócios. Nas últimas 52 semanas, o Ibovespa acumula 23,8% de ganho.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)