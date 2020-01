Águas Guariroba renegocia dívidas de moradores de Anhanduí

A Águas Guariroba participa amanhã (25) da primeira edição de 2020 da Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização (AGIR), no distrito de Anhanduí. O estande fica localizado na Escola Isauro Bento Nogueira, das 13h às 17h.

O consumidor poderá ter acesso a condições especiais de negociação e cadastro na Tarifa Social. Entre as principais opções estão: pagamentos com até 50% de desconto no valor total dos débitos ou parcelamento em até 100 vezes sem juros e multas, dependendo do valor e da idade da dívida.

AGIR

O projeto do Procon Campo Grande em parceria com a Rádio Difusora Pantanal e com a Associação de Capacidade de Economia Solidaria do Povo (ACIESP), tem como objetivo levar para comunidade, além de renegociação de dívidas, cursos gratuitos com certificado de participação, atrações culturais, recreação para as crianças, entre outras atividades.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)