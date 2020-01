Serc conhece adversários do Brasileiro A-2 Feminino

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou ontem (23) a lista de clubes que disputarão o Brasileiro Feminino A-2. São 36 equipes divididas em seis grupos, que entram em campo a partir do dia 15 de março para disputar cinco fases.

Representante de Mato Grosso do Sul, o time de Chapadão do Sul, a 300 km da Capital, está no grupo D. Seus adversários são América – MG, Foz Cataratas – PR, São Francisco – BA, Juventus – SP, e Operário – MT. Na competição, também jogam grandes equipes como Fluminense, Vasco, Atlético-MG, Goiás e Bahia.

São quatro equipes rebaixadas da Série A-1: Foz Cataratas-PR, São Francisco-BA, Sport-PE e Vitória-PE. Outras seis entraram pelo ranking nacional de clubes, que são Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Botafogo, Vasco e Fortaleza. As outras 26 se classificaram através dos campeonatos estaduais, que é o caso da Serc.

O clube é de Chapadão do Sul, mas quem entrou em campo foram as jogadoras de futsal da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), que também levaram o título estadual de 2018 com a camisa do Moreninhas. Elas chegaram à final com o Aquidauanense – representado pelas atletas da Funlec – e venceram com o placar acumulado de 3×2.

O presidente da Serc, João Félix Boteselle, confirmou ao jornal O Estado que a parceria continua. “Evidentemente que temos um projeto de tentar qualificar mais o grupo, mas vamos ser fiéis a eles”, fala. “Em nenhum momento pensamos em ‘dar uma’ de Moreninhas igual o ano passado. Romper essa relação não passa pela nossa cabeça e não haveria condições”, alfineta o dirigente. Carlos Alberto, que esteve a frente do feminino das Moreninhas na temporada anterior, estará a frente da parceria na Capital.

Os jogos da primeira fase serão disputados em turno único e, ao final, os dois melhores colocados e os quatro melhores terceiros seguirão para a fase seguinte. Os confrontos das oitavas de final serão definidos por sorteio.

As fases eliminatórias serão disputadas em ida e volta, sem o critério do gol qualificado. Portanto, em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis. As quatro equipes que chegarem à semifinal subirão para o A-1 de 2021.

(Texto: Danielle Mugarte)