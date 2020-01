São identificados acusados da morte de adolescente que teve corpo enterrado em casa

Em Chapadão do Sul, um adolescente de 15 anos foi preso pela Polícia Civil, acusado de estar envolvido na morte da adolescente de 13 anos, identificada como Ingrid Lopes Ribeiro, que estava desaparecida há três meses. A dona da casa também foi presa por ter envolvimento no crime e o corpo foi encontrado na noite de quarta-feira (22).

Segundo informações passadas pelo delegado Felipe Potter, o adolescente se entregou a polícia acompanhado de seu pai, nesta quinta-feira (23). Em depoimento, o garoto confessou a participação no crime e afirmou que a proprietária da casa seria a mandante do assassinato, que foi motivado por ciúmes.

De acordo com Potter, Ingrid estaria se relacionando com o ex- namorado da proprietária da casa, e por ciúmes, ela teria arquitetado uma emboscada para matar a adolescente, que foi atraída até a residência e morta com golpes de machadinha e faca.

Em depoimento, o adolescente contou que a mulher foi responsável pelos golpes de machadinha na cabeça de Ingrid e ele ajudou a esfaquear a menina, que foi deixada na casa por aproximadamente quatro dias.

Somente após os quatro dias, eles retornaram a residência para enterrar o corpo da garota em uma cova de cabeça para baixo. Os braços e pernas de Ingrid estavam amarrados e a cabeça coberta com um saco plástico.

A mulher alegou não ter participado da morte da adolescente, e disse que só havia emprestado a casa para o cárcere e somente limpou o sangue deixado na residência, o que foi desmentido pelo garoto. Agora o adolescente será internado em uma Unei.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Ponta Porã Informa)