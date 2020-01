Moro fica na Justiça mesmo se pasta da Segurança for recriada

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (23), que o ministro Sergio Moro vai seguir no comando da Justiça caso o Ministério da Segurança Pública seja recriado. A separação das duas pastas é uma demanda de secretários estaduais de segurança pública e não foi descartada pelo presidente.

“Se for criado (o Ministério da Segurança), Moro fica na Justiça. É o que era inicialmente. Tanto é que, quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação de fundir com o Ministério da Segurança”, disse Bolsonaro. A declaração acontece um dia após um encontro com secretários de segurança pública, em que o presidente admitiu que estudaria reformular a estrutura ministerial.

“É comum receber demanda de toda a sociedade. E ontem os secretários de segurança pediram para mim a possibilidade de recriar o Ministério da Segurança. Isso é estudado. Estudado com o Moro. É lógico que o Moro deve ser contra, né? Mas é estudado com os demais ministros”, afirmou Bolsonaro.

Segundo Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), é favorável à recriação da pasta de Segurança. “Acredito que a Comissão de Segurança Pública (da Câmara), como trabalhou no passado, também seja favorável. Temos que ver como se comporta esse setor da sociedade para melhor decidir”, concluiu.

(Texto: João Fernandes com Veja)