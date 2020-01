Miss Vira-lata tem desfile e adoções e música neste sábado

Mostrando a beleza – que vem mais da pureza animal do que de suas características físicas – a ONG Abrigo dos Bichos, em parceria com a Cervejaria Canalhas, realiza o Primeiro Miss Vira-Lata Campo Grande, nesse sábado (25) com toda renda de ingressos que contemplam o show de “Old Barreiro”, “Rick Bergamo”, “Renato Mendes” e DJ Black Bird destinada para ajudar a organização.

“Estamos ainda procurando parceiros para a premiação. As bandas também estão indo voluntárias e ninguém vai ganhar, porquê toda arrecadação de bilheteria vai ficar pra ONG. Vão tocar Old Barreiro; Renato Mendes e Rick Bergamo, que estarão em conjunto, um gaitista de blues e um cantor com violão e guitarra; também o DJ Black Bird… todos voluntariamente”, explica Renato Heimbach, que responde pela Cervejaria Canalhas.

Em entrevista ao caderno Artes&Lazer, o dono do espaço, que também é músico (e toca na Old Barreiro, ao lado do irmão, também proprietário da cervejaria), conta da ligação com a ONG dizendo que: “É sempre bom associar sua marca a ações positivas, apesar de que não foi essa a ideia inicial. Conheço o trabalho deles há algum tempo, sei da seriedade e tenho amigos que fazem parte dessa ONG. Eles estavam conversando sobre as dificuldades, que ano passado fizeram um resgate gigantesco de cachorros de grande porte que estavam em maus-tratos e é difícil manter”.

Representando o Abrigo dos Bichos, Cibelle Balta ressalta: “Nós vivemos disso. 100% dos gastos com animais são pagos através de doações e de ações que a ONG promove como eventos, feiras de adoção, bazares, etc. Empresas responsáveis que entendem seu papel não só como comércio mas social e nos dispõem seu espaço. Isso nos mantém funcionando e, em contrapartida, nós voluntários damos nosso melhor para trazer o máximo de pessoas possíveis ao evento. Todo mundo ganha, principalmente os animais”, diz.

“Ainda no ano passado tínhamos falado de fazer uma ação junta e a ideia até que foi minha de fazer o Miss Vira-Lata, no sentido de ter uma ideia diferente que chamasse atenção. Acabou sendo bom por outro motivo, da adoção de cachorros e gatos que eles resgatam e ajudam. Os vira-latas são os mais difíceis de serem adotados em comparação com um cachorro de raça”, aponta Renato Heimbach.

Para quem se familiariza com a causa animal e se pergunta se não há outra forma de ajudar que não seja adotando, Cibelle aponta que: “Colaborar com uma causa social como a nossa, por exemplo, é fácil! Você pode depositar qualquer valor na nossa conta, disponível no Instagram, ir aos nossos eventos, comprar nossos produtos, ou indiretamente: fez um limpa no guarda-roupas? Doe o que você não usa mais (no nosso caso, fazemos bazares com essas peças). Sobrou ração esse mês? Doa, mesmo que seja meio kg, 1kg. Vai sair? Consuma entretenimento, comidas e bebidas de empresas que ajudam projetos sociais, e se tiver um espacinho em casa e no coração, receba um resgate em casa!”, pontua.

“Ao contrário do que muitos pensam, o voluntário não ganha um centavo pra executar seu trabalho. Ele disponibiliza seu tempo, esforço, carro, fica todo babado, sujo de sangue e muitas vezes dorme chorando com os casos de animais maltratados que chegam, ou pelas pessoas que frequentemente nos ligam querendo descartar um animal porque vai mudar de cidade ou por ele ter contraído uma doença. Se você quer realmente ajudar uma ONG, aqui vão duas dicas: 1) Não tem condições de amar e lutar pelo seu amigo? Não adote. 2) Castre seu animal. Você não tem ideia do bem que fará à saúde deles e aos futuros filhotes doados ou vendidos que possam vir a ser abandonados. Parece que não, mas animal de raça também é abandonado”, faz questão de ressaltar Cibelle.

