Dupla lança CD dedicado à música instrumental com homenagem a Egberto Gismonti

Violinista paulistana e compositor multi-instrumentista pernambucano lançam disco “Carta de Amor e Outras Histórias”

Formado pelo compositor e multi-instrumentista pernambucano Sérgio Ferraz e pela violinista paulista Ana de Oliveira, ambos radicados no Rio de Janeiro, o duo lança seu CD de estreia, “Carta de Amor e Outras Histórias” – já disponível também nas plataformas digitais – cujo texto de encarte é assinado pelo consagrado maestro e compositor Ricardo Tacuchian.

O violino de Ana de Oliveira, que ora se transfigura em rabeca e os violões de oito e doze cordas de Sérgio Ferraz, remetem a uma viagem sem igual ao vasto sertão sonoro proposto pelos dois exímios musicistas contemporâneos. Ana tem longa atuação como spalla de importantes orquestras e grupos de câmara brasileiros e Sérgio, é um prolífero compositor com diversos discos já lançados, referência na música instrumental brasileira.

O CD “Carta de Amor e Outras Histórias” foi gravado em junho de 2019 no Estúdio de Roberto Frejat (Estúdio do Brou) no Rio de Janeiro, com capa de Romero Andrade Lima, design gráfico de Guga Burckhardt e conta com a participação especial do percussionista Marcos Suzano nas faixas “Zumbi” e “Festa na Aldeia”.

O Duo

Nascido em 2018 durante o MIMO Festival em Olinda, o duo aborda repertório com principal enfoque em obras de compositores que são referências para os dois artistas, como Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, John McLaughlin, Al Di Meola, Paganini, Tom Jobim, Villa-Lobos, além de obras autorais de Sérgio Ferraz. Já se apresentou em importantes palcos do eixo Rio-São Paulo, como Blue Note SP e RJ, Sala Cecília Meireles, Casa do Choro, Centro de Referência da Música Carioca, Centro de Artes da UFF, entre outros. Sua estreia internacional foi em Portugal na programação do MIMO Festival Amarante, em julho de 2019, com grande aclamação do público.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)