Chuvas atingem 63% do esperado para o mês de janeiro em MS

Em uma sequência de dias chuvosos, o verão sul-mato-grossense está registrando um grande volume de água por todo Estado. A meteorologia calcula que já choveu cerca de 63% do esperado para o mês de janeiro, que é 213,3 milímetros, o que dá uma prévia de acumulo de 132,1 milímetros até o último dia 22.

Conforme o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, o verão é uma estação chuvosa e, especialmente em janeiro, esse volume é mais alto que o normal. No Estado, é aguardado uma estimativa de 213,3 milímetros só neste mês e, comparada ao mesmo período em 2019, está bem acima do esperado. “Ano passado, registramos no mês de janeiro 55,5 milímetros de chuva em Campo Grande, isso é um dos números que mostra que em 2020, o volume acumulado está superando o de 2019”, ressalta Natálio.

Com os incides acima do esperado, a previsão para o fim de semana aponta tempo ensolarado para Capital e algumas regiões do Mato Grosso do Sul. Como de costume, em algumas áreas podem haver pancadas de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde.

(Texto: Graziella Almeida)