Arrecadação federal de 2019 tem melhor resultado em 5 anos

Ministério da Economia divulgou, nesta quinta-feira (23), os resultados das arrecadações e contribuições previdenciárias do ano passado. Segundo os dados, as receitas tiveram um aumento real, descontado a inflação, de 1,69% em 2019, chegando a R$ 1,537 trilhão.

Este é o melhor resultado, para 12 meses, dos últimos cinco anos. Ou seja, desde 2014, durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), não se via um aumento expressivo.

Apesar do resultado da arrecadação do ano passado, os números oficiais mostram que houve desaceleração no ritmo de crescimento em dezembro. O país somou R$ 147,501 bilhões, queda real de 0,08% em relação ao mesmo mês um ano antes (2018). (Metrópoles)