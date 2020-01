Vizinhos desconfiam e polícia encontra mãe e filho mortos dentro de casa

Na última segunda-feira (20) no bairro do Brás, centro de São Paulo, duas pessoas foram encontradas mortas dentro de casa pela Polícia Militar. As vítimas são uma mulher, de 57 anos, e seu filho, de 23 anos. O ocorrido ganhou conhecimento das autoridades após denúncias de vizinhos, que sentiram o forte cheiro vindo da casa.

As pessoas que moram na rua, desconfiaram do forte cheiro na residência das vítimas. Em verificação, os corpos foram encontrados na sala de estar e apresentavam poucos sinais de violência, havia somente algumas queimaduras no rapaz de 23 anos.

Segundo a PM, o jovem era portador de necessidades especiais, mas foi encontrado longe da cadeira de rodas. A casa não tinha sinais de arrombamento e agora será feita uma análise das imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar se alguém suspeito entrou na residência.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo informou que os vizinhos foram contatados pelos policiais, mas ninguém testemunhou situações suspeitas na região.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Agora)