Presidente do Paraguai é diagnosticado com dengue

País vizinho vive surto da doença com cerca de 3500 casos semanais

Em meio a uma campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, o governo do Paraguai confirmou que o presidente Mario Abdo Benítez está com dengue. Segundo o ministro da Saúde paraguaio, Julio Mazzoleni, Abdo está em bom estado de saúde e, embora precise repousar por alguns dias, pretende manter sua agenda de trabalho, “com pequenas restrições”.

Durante entrevista coletiva em Assunção, Mazzoleni afirmou aos jornalistas que o presidente está com a doença do tipo quatro (DEN-4), que, atualmente, é o sorotipo mais comum entre os paraguaios infectados pela picada do mosquito. De acordo com o Ministério da Saúde, há mais de dez mil casos suspeitos da doença em análise e semanalmente, cerca de 3.500 novos casos são notificados.

O presidente paraguaio se sentiu mal durante uma viagem oficial ao estado de Alto Paraná, cuja capital é a Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil. Abdo começou a sentir dor de cabeça, mal-estar e febre, o que o obrigou a retornar à Capital, Assunção. De volta à residência presidencial, Abdo se submeteu a exames laboratoriais para confirmar se tratava-se de dengue.

A expectativa é que de que o presidente leve entre três e sete dias para se recuperar plenamente. A evolução de seu quadro de saúde será acompanhado diariamente até que ele receba alta médica. Hoje (22), Abdo usou sua conta no Twitter para tranquilizar seus apoiadores.

Gracias por los mensajes de solidaridad! Estoy bien, gracias a Dios! Guardando reposo. Debemos tener conciencia que el dengue nos puede atacar a todos! (1/2) — Marito Abdo (@MaritoAbdo) January 22, 2020

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Agência Brasil)