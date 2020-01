Polícia Civil disponibiliza ferramenta de pesquisa jurídica

Na manhã desta quarta-feira (22) o delegado geral da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul – Marcelo Vargas Lopes, emitiu um comunicado sobre o acesso à plataforma de pesquisa “Fórum conhecimento Jurídico”, aquisição realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A plataforma possibilita acesso e pesquisa a conteúdo doutrinário, jurisprudencial, repositório legislativo, ampla gama de códigos, revistas jurídicas e vídeo de palestras com material jurídico de alto nível, atualizado diariamente.

Para realizar o acesso, o servidor deverá acessar o endereço eletrônico ‘Fórum Conhecimento’ e em seguida, clicar (caso seja o primeiro acesso) em “ inscreva-se aqui”. Na tela seguinte, é possível preencher o e-mail funcional (deve necessariamente ser o e-mail funcional), o nome completo e na sequência, criar uma senha de login, que deverá ser confirmada. Para finalizar o processo, será disparado para o e-mail funcional um link, visualizado pelo servidor e confirmando a finalização do cadastro.

O delegado Varga afirma, que a utilização da ferramenta propicia fonte permanente de pesquisa, atualização e aprimoramento jurídico para os membros da Polícia Judiciária Civil do Estado.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)