Pabllo Vittar acusa YouTube de ‘censura seletiva’

A cantora Pabllo Vittar comprou na última terça-feira (21) uma briga com a plataforma de vídeo YouTube, após o clipe de ‘Parabéns’, um de seus singles recentes, vir precedido de aviso de conteúdo que “pode ser impróprio para usuários”.

Segundo Pabllo, a advertência se deve ao fato de que ela está segurando um copo de vodca durante a música. “Recebemos uma restrição de idade porque estou lá segurando um copo de vodca. Sendo que já havia uma mensagem lá dizendo ‘beba com moderação’. Mesmo assim eles quiseram restringir a idade”, desabafou a drag queen, por meio do stories do Instagram. Pabllo acredita que está sofrendo retaliação por ser drag queen, e acusa o canal de “censura seletiva”.

A cantora pediu aos fãs para que continuassem a escutar a canção e assistir ao clipe. Atualmente, ele está com entorno de 50 milhões de visualizações. A cantora também declarou que irá à Justiça contra o Youtube. “Eu quero meu clipe de volta”, disse.

Já a resposta do YouTube foi bem humorada. “Oi Pabllo! O conteúdo do vídeo não viola as políticas do YouTube e foi enviado com restrição de idade pelo usuário que fez o envio. Configurações de restrição de idade podem ser editadas pelo YouTube Studio. Se precisar, estamos aqui para ajudar! Arrasa”.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Veja)