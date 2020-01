No feminino, Danielle avança e se junta à Talita e Victória na fase de grupos

A quarta etapa do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia começou hoje (22), com o qualifying, e se estende até domingo (26). Mato Grosso do Sul está representado por sete atletas em João Pessoa (PB).

Uma das representantes no feminino passou pela fase classificatória e conquistou a vaga na fase de grupos.

Danielle, que faz dupla com a carioca Rita, venceu os dois jogos, ambos contra jogadoras da Bahia. O primeiro, contra Amanda e Paula, terminou em 2 sets a 0 (21×18/21×12). No segundo, se saíram melhor com o placar de 2 sets a 1 (21×14/14×21/34×32) contra Fabrine e Alba.

“Dani”, como é conhecida a campo-grandense, retornou às quadras de areia na 2ª etapa da temporada 2018/2019, após superar uma leucemia. Na ocasião ela e a dupla se classificaram para a fase de grupos, mas caíram logo em seguida, assim como nas outras três etapas que participaram. “Estava treinando firme quando recebi o diagnóstico de leucemia”, contou na época à CBV.

Hoje é a vez dos meninos tentarem uma vaga na próxima fase. Às 8h50 Jean, que faz dupla com o paraibano Thiego, joga contra Davi (BA) e Pedro (SP). Já Miguel e sua dupla Jefferson, do Ceará, entram na quadra de areia as 12h10. Eles aguardam os vencedores do duelo entre Pablo (MA) e Thiago (PB) x Gustavo (SP) e Augusto (SE).

Das 32 duplas garantidas, quatro são compostas por sul-mato-grossenses

A fase principal é composta por 24 equipes em cada naipe: 16 garantidas pelo ranking de entradas e oito classificadas após os qualifyings. Pelo feminino, Victória, dupla da sergipana Tainá, e Talita, dupla da carioca Carol Solberg, já estão dentro. Neste ano, Talita fará as últimas quatro etapas com a nova parceira.

“Estou adorando os treinos com a Carol, é uma atleta determinada, adora treinar. Estamos no início e sabemos que temos muito para evoluir como time e como jogadoras em novas posições. Mas esse sentimento de novidade, de superar dificuldades tem sido muito especial. Será um processo construído passo a passo, estamos felizes”, falou em nota à assessoria.

A 3ª etapa, que encerrou 2019 em Ribeirão Preto (SP), foi positivo para a atleta. Ela e a antiga dupla, Taiana (CE), ficaram com o ouro após vencer Angela (DF) e Carol (CE) por 2 sets a 0. A outra sul-mato-grossense, Victoria, ficou com o bronze da etapa após uma vitória de 2 sets a 0 em cima de Juliana (PR) e Aline (SC).

No masculino, o campo grandense Saymon e sua dupla Arthur Lanci, do Paraná, também estão na fase de grupos. Outro nome classificado é Arthur Mariano, natural de Ilha Solteira (SP) mas radicado em Três Lagoas, onde cresceu. Ele faz dupla com o paranaense Adrielson. Os classificados começam a jogar amanhã (24).

Será a 30ª vez que a capital paraibana recebe o evento. É a única cidade do país que esteve presente em todas as edições do tour desde sua criação, em 1991. Mato Grosso do Sul fez história na cidade quatro vezes. Márcio (CE) e Benjamin (MS) venceram em 2003 e Alex (MS) e Luizão (AM) levaram em 2004. Talita levou a melhor em 2007 e 2009, com duplas diferentes.

(Texto: Danielle Mugarte)