John Wick 4: Saga com Keanu Reeves ganha data de estreia

Depois do sucesso da saga John Wick, a próxima aventura do personagem vivido por Keanu Reeves acaba de ganhar uma data de estreia. Após o terceiro filme da franquia impressionar nas bilheterias nos Estados Unidos e alcançar 57 milhões de dólares a Lionsgate anunciou que John Wick 4 chegará aos cinemas em 21 de maio de 2021.

No final de semana de estreia, o longa ultrapassou Vingadores: Ultimato e ocupa a primeira posição no ranking norte-americano. Vale ressaltar que a terceira fase do anti-herói atraiu grandes números para o estúdio, superando as expectativas com um um total global de US$ 92,2 milhões. Além disso, marcou a maior abertura da Lionsgate desde os Jogos Vorazes – A Esperança. Nenhum outro detalhe foi revelado sobre o quarto filme da franquia.

Keanu Reeves responde Tim Allen

Seu colega de Toy Story 4, Tim Allen brincou com Reeves sobre um plano para enfrentar o personagem, John Wick, eis o que aconteceu: “O que eu faria é esperar até você sair de sua casa, porque você tem um cachorrinho que você passeia. Eu estaria do outro lado da rua com um grande rifle e te pegaria saindo de casa”.

Keanu responde sem nem piscar.‘Wick saberia que você estava lá”.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Adoro Cinema)