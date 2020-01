Interior de MS confirma quarta morte por dengue

Mato Grosso do Sul confirma 4ª morte por dengue em município que decretou situação de emergência

Mato Grosso do Sul registrou sua quarta morte em Cassilândia, distante a 452 km da Capital. A vítima é uma mulher de 67 anos, que portava diabetes, sendo a primeira paciente a apresentar comorbidades, conforme apontado no boletim epidemiológico da SES (Secretária de Estado de Saúde). Outro município que está enfrentando o aumento de casos é Corumbá, que está em epidemia da doença transmitida pelo Aedes aegypti.

Cassilândia decretou estado de emergência por conta da dengue no dia 10 de janeiro, cinco dias antes da morte registrada no município. Até o momento, foram notificados 138 casos e seis foram confirmados. Segundo o secretário de saúde do município, José Lourenço, a morte da senhora de 67 anos preocupou ainda mais os cidadãos, e mutirões foram reforçados. “Nós intensificamos as ações para tentar combater o mosquito, desde o início do mutirão, nós já notificamos 150 moradores por conta de terrenos que precisam ser limpos, mas o pessoal tem ajudado ativamente”, aponta. A declaração de situação de emergência foi produzida para aumentar a participação da população e conseguir apoio do Estado, que já repassou insumos necessários.

Corumbá enfrenta epidemia

Corumbá, cidade a 425 km da Capital, não decretou emergência, mas está reforçando as ações em razão do número crescente de casos. Dados do município indicam 579 casos notificados e 45 casos confirmados, mas, segundo a Secretaria de Saúde da cidade, a expectativa é de redução dos casos com ações de combate intensificadas além da volta do fumacê, que ocorreu na última terça-feira (21). O boletim estadual registra menos casos por haver um tempo de notificação entre município e Estado. O plano de trabalho conta com a participação da população e também prevê mutirões; ações costais; visitas domiciliares e orientação educativa. “Toda a população precisa fazer sua parte e isso é fundamental para que a gente possa obter bons resultados nessas ações”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

Dengue em MS

Apenas no primeiro mês, 38 municípios entre os 79 existentes, apresentam casos confirmados de dengue, sendo Campo Grande com maior número de casos, registando 120 até o momento. O número de notificações no Estado subiu de 989 notificações para 3.195 em uma semana, o que representa um aumento de 2.206 casos suspeitos. Até o momento, são 621 confirmações.

(Texto: Amanda Amorim)