Em resgate de cães abandonados, ex-dona desacata policiais e vai presa

Na tarde de ontem (21) Policiais Militares Ambientais (PMA) de Campo Grande, depois de diversas denúncias de maus-tratos em uma residência, no bairro Vila Alba, resgataram três cachorros que haviam sido abandonados. Em meio a ocorrência, no entanto, a mulher que era dona dos animais chegou no local, desacatou os policiais e foi presa.

O risco de morte dos cachorros foi descartado, mas para sobreviver, eles se alimentavam com goiabas que caiam de uma árvore do local. O cheiro das fezes e os carrapatos passaram para a casa dos vizinhos, incômodo que resultou nas denúncias e no regaste.

Ao chegar na casa, os policiais encontraram os cães extremamente debilitados, não havia água e nem comida e, tanto o corpo dos animais, quanto as paredes da casa, estavam cheios de carrapatos. Um deles ficou impossibilitado de andar devido a desnutrição, um outro ficou cego, além dos vários sinais aparentes de outras doenças.

No momento do resgate, a proprietária da residência chegou e desacatou os policiais. A mulher, de 39 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Crimes Ambientais (DECAT), onde foi autuada por maus-tratos a animais, com pena de três meses a um ano de detenção. A infratora também recebeu multa de R$ 6.000,00 e os cães foram entregues aos cuidados de uma médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da assessoria)