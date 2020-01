Viviane Orro lança pré-candidatura à prefeita de Aquidauana

A médica nefrologista Viviane Orro (PSD) deve disputar a Prefeitura de Aquidauana e enfrentar o atual prefeito, Odilon Ribeiro (PSDB), que tenta a reeleição esse ano. A pré-candidata, pode mudar o cenário político da oitava maior cidade do Estado, já que tem grande expressão na região e é vista como nova liderança.

Esposa do deputado estadual Felipe Orro (PSDB), Viviane nasceu em Aquidauana e aos 15 anos foi morar em Presidente Prudente-SP, onde se formou em medicina. A médica se especializou em nefrologia pela PUC-SP e retornou ao município, onde atuou na área e trabalhou como secretária Municipal de Saúde, entre 2005 e 2008.

A médica trabalha como voluntária em causas sociais e disse que o ano passado recebeu o convite de filiação do senador Nelsinho Trad (PSD/MS), presidente regional do partido em Mato Grosso do Sul. A sigla tem o intuito de crescer, principalmente no que diz respeito à força feminina na política, e Viviane é um dos nomes e grande aposta para ampliar a base.

“Nós estamos conversando com lideranças e acredito que seja o momento de fortalecimento e trabalho para concluir a chapa de vereadores. Entendo que temos a oportunidade de ‘arrumar a casa’, e se organizar”, diz a pré-candidata.

Questionada sobre deficiências e setores que precisam ser melhorados em Aquidauana, a médica diz que, cerca de 70% da população da cidade vive apenas com um salário-mínimo e isso faz com que sejam dependentes do apoio e gestão pública. Para ela, entre as prioridades, o olhar para as necessidades básicas do aquidauanense e melhorar o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da cidade são essenciais.

“A gente precisa melhorar a questão da geração de emprego e oportunidades da cidade. Temos uma população muito carente e não é porque não querem trabalhar, é pela falta que existe no setor. Temos de melhorar, por exemplo, o setor de assistência social. As escolas precisam ter uma boa infraestrutura e uma boa merenda; precisamos olhar para necessidades básicas e não existe priorização nisso”, explicou a pessedista.

Ela diz que a gestão também deve ser voltada para o atendimento em especialidades na saúde. Viviane cita que os investimentos na área estão precários e que o Centro de DST-AIDS do município, que era referência na região foi fechado. Além disso, a comunidade indígena da região reclama que está desassistida pelo poder público.

A liderança da médica se consolida cada vez mais e a concorrência pode dar trabalho ao prefeito e pecuarista Odilon, que é primo da ministra Tereza Cristina.

Será a primeira disputa de Viviane Orro na política, e ela diz que a vontade foi surgindo naturalmente. “A gente mora na cidade e enxerga que é necessário fazer alguma coisa. Acreditamos que exista uma forma de contribuir melhor com Aquidauana”, destacou.

PSD em Aquidauana

Um grande ato de filiação e oficialização de Viviane Orro no PSD-MS ocorre às 10h de sábado (25) no Hotel Beira Rio, na Rua Coronel João Almeida 198, em Aquidauana. Está prevista a presença do prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, do deputado federal Fábio Trad e do senador Nelsinho Trad.

(Texto: Andrea Cruz)