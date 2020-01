Sisu 2020: Inscrições estão abertas com prazo estendido

Os candidatos que participaram da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já podem realizar as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Neste ano, o prazo para o cadastro foi estendido de sexta (24) para às 23h59 do domingo (26), devido aos erros nas correções de algumas provas do Enem.

As inscrições são feitas na página do Sisu e estão habilitados somente os candidatos que não tiraram nota zero na prova de redação. Cada candidato pode se inscrever em até duas vagas, apontando a preferência por turno. O estudante também deve informar a modalidade em que se encaixa: ampla concorrência ou alguma relativa às ações afirmativas, como critérios sociais ou raciais.

Lentidão

Como nos anos anteriores, alguns estudantes relatam problemas para completar o cadastro e também reclamam da lentidão no sistema. De acordo com a Veja, nas redes sociais, usuários relataram que logo após clicarem no botão ‘Fazer inscrição’ eram redirecionados a uma página com o aviso ‘Inscrições encerradas’.

Ontem (20), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que os erros de correção já foram solucionados.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Veja)