Sejusp promete chamar aprovados no concurso da PM em fevereiro

Há mais de um ano aguardando por resultados, os aprovados no concurso da PM (Polícia Militar) e Corpo de Bombeiros seguem sem uma data certa de quando serão convocados para assumir o posto. Realizado nos meses de agosto e setembro de 2018, os dois editais abertos com 650 vagas para as duas categorias, até o momento, só tem a divulgação dos candidatos aprovados e nenhuma data prevista para aperfeiçoamentos dos concursados.

O concurso, que passou por diversas fases de turbulência e chegou até a ser suspenso por um período, tem validade de dois anos e pode ser prorrogado, mas a espera por resultados preocupa os candidatos que realizaram as provas e almejam uma resposta plausível do Estado. O estudante Thiago Simon Meres, de 26 anos, relata que acompanha todas as atualizações e está na expectativa que a Sejusp (Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública) convoque os candidatos ainda este mês, conforme foi divulgado na mídia da última vez. “O tempo que estamos esperando por uma resposta é longo, fizemos o concurso e precisamos de algum posicionamento. No começo de dezembro, a Sejusp informou que a previsão era chamar os aprovados em janeiro, já estamos no dia 22 e até agora nada. Ainda acredito que iremos ser convocados, tem muita gente desempregada aguardando pela nomeação no concurso, mas precisamos ter certeza e não ficar sem resposta do jeito que eu e outras pessoas estamos”, fala o estudante.

A Sejusp pontua que o concurso, que teve a homologação oficial divulgada em dezembro de 2019, tem a previsão de convocar apenas os soldados em fevereiro. Sem uma data definida, a secretaria ressalta que está trabalhando para que os 450 aprovados, entre PM e Bombeiros, iniciem o treinamento neste período e destaca que os oficiais serão chamados em março. “A previsão de academia para os soldados é para Fevereiro, estamos nos esforçando para que isso seja realizado no mesmo mês e ainda não temos uma data fixa de quando saíra essa convocação. Já na questão dos oficiais, a chamada poderá acontecer em Março e no caso do Corpo Bombeiros, os aprovados serão enviados a uma academia no estado de Goiás para realizar o treinamento”, relata a assessoria.

De acordo com o presidente da Aspra-MS (Associação de Praças da Polícia Militar e Bombeiros Militar), Eduardo Ferreira, a associação declarou apoio administrativo e jurídico aos candidatos, além de buscar por agendas positivas com os Comandos das Corporações e também com o governo no sentido de sensibilizá-los as autoridades para que publiquem o mais breve possível o edital de convocação desses futuros Policiais e bombeiros. “Estamos trabalhando com um operacional insuficiente para alta demanda do Estado, batemos na tecla que nossa intervenção é que o Governo reconheça que os aprovados desse dois concursos necessitam de imediato serem treinados para dar suporte a PM e ao Corpo de Bombeiros, trazendo mais segurança a população”, diz o cabo.

(Texto: Graziella Almeida)