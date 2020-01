Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 32 milhões

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília)

Ocorre nesta terça-feira (21) o sorteio do concurso 2226 da Mega-Sena, o prêmio que está avaliado em R$ 32 milhões não teve nenhum ganhador no último sábado (18).

Por isso, agora os apostadores têm uma nova oportunidade para acertar as seis dezenas já que as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50 e o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação.

(Texto: Jéssica Vitória)