Mandetta nomeia Nano como secretário-executivo do Ministério da Saúde

O ex-coordenador geral de Assistência Farmacêutica de Mato Grosso do Sul, Carlos Alberto de Andrade e Jurgielewicz, “o Nano” foi nomeado secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde ontem (21). Ele que já trabalhou durante cinco anos com o ministro Luiz Henrique Mandetta, quando o mesmo era secretário Municipal de Saúde em Campo Grande, estará mais uma vez ao lado do médico.

Segundo Carlos Alberto a aceitação do cargo veio após um convite do ministro. “Nós já havíamos trabalhado com o ministro em outra oportunidade e houve o convite. Eu agradeço ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de saúde Geraldo Resende pela oportunidade a frente da coordenadoria, qual estive trabalhando até segunda-feira”.

A nomeação de Nano foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e assinada pelo ministro de estado chefe da Casa Civil, José Vicenti Santini. Ele chegou com a equipe em Brasília na terça-feira e disse que teve a primeira reunião com o secretário-executivo João Gabbardo, o qual dividirá funções do setor.

(Texto: Andrea Cruz)