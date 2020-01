Inep diz que erros na correção do Enem foram revistos

Os erros de correção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já foram corrigidos. A informação foi anunciada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na noite de ontem (20). Segundo o Inep, as notas revisadas estão disponíveis na página do candidato.

O presidente do Inep, Alexandre Lopes comentou durante entrevista que 5.974 participantes tiveram notas com inconsistências – o número representa 0,15% do total de participantes (3,9 milhões).

“Nós analisamos todos os alunos. A gente fez esses tipos de correlações para orientar a busca, para ver se a gente encontrava outras inconsistências”, explicou.

Além disso, Lopes informou que a gráfica responsável pela prova deverá prestar esclarecimentos sobre as falhas ocorridas. “O erro estava na associação. Que tipo de erros que aconteceram na gráfica, que geraram essa diferença de associação, eu não sei dizer”, afirmou.

Sisu

Mais cedo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, tinha anunciado que o prazo para inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi ampliado em dois dias.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Agência Brasil)